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Hindistanlılar Pakistan ile barış için insan zinciri oluşturdu

Hindistanlılar Pakistan ile barış için insan zinciri oluşturdu

04 Mart 2019 Pazartesi 17:47
Hindistanlılar Pakistan ile barış için insan zinciri oluşturdu

Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir Kontrol Hattı'nda birbirlerine karşılıklı ateş açarken, Hindistan’ın başkenti New Delhi’de yüzlerce gösterici barış için insan zinciri oluşturdu.

Ele ele tutuşan göstericiler, 'Hindistan ve Pakistan halkı barış istiyor”, “Silahlar sussun, barış konuşsun” yazılı pankartlar açtı..Çoğunlukla Hintlilerin katıldığı sessiz eylemde göstericiler iki ülke lideri Modi ve Khan’dan barış için müzakere çağrısında bulundu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 40 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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