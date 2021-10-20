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Hindistan’daki selde 28 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 08:40
Hindistan’daki selde 28 kişi yaşamını yitirdi

Hindustan Times’ın haberine göre, Uttarakhand'da devam eden şiddetli yağışlar eyaletin farklı bölgelerini olumsuz etkilemeye devam ederken, sel nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Şiddetli yağışların bölgedeki evleri, yolları tahrip ettiği, yaşanan sel felaketinde 28 kişinin öldüğü bildirildi.

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Eyalet lideri Pushkar Singh Dhami, sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanların tahliye edilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Dhami, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin durum değerlendirmesi için kendisini aradığını ve her türlü yardım konusunda destek sözü verdiğini aktardı.

Hindistan ordusuna ait 3 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye varmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.


 

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Son Güncelleme: 20.10.2021 11:53
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