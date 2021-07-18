banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
banner376

Hindistan’da meydana gelen heyelanlarda 20 kişi öldü

Hindistan’ın Mumbai şehrinde şiddetli yağışlar çok sayıda yerleşim yerine zarar verirken, meydana gelen heyelanlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2021 Pazar 13:15
Hindistan’da meydana gelen heyelanlarda 20 kişi öldü

Hindustan Times’ın haberine göre, Mumbai’nin Mahul ve Vikhroli bölgelerinde gece boyu aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

Yetkililer, Mahul bölgesinde aşırı yağışların beraberinde getirdiği heyelan sonrası 17 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.

Mumbai’nin Vikhroli semtinde meydana gelen toprak kayması da 3 kişinin ölümüne neden oldu.

banner341
Öte yandan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), Mumbai’nin Chembur bölgesinde heyelan nedeniyle 4’ten fazla evin yıkıldığını ve en az 8 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

Mumbai sokakları şiddetli yağışların ardından sular altında kalırken, NDRF ekiplerince yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

banner360
Son Güncelleme: 18.07.2021 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Sağlık Bakanı Covid-19'a yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Covid-19'a yakalandı
Avrupa, sele teslim oldu!
Avrupa, sele teslim oldu!
Bu kez yatak odası itirafıyla kendini hatırlattı
Bu kez yatak odası itirafıyla kendini hatırlattı
‘Maymun Çiçeği Virüsü’ şimdi de ABD’de ortaya çıktı!
‘Maymun Çiçeği Virüsü’ şimdi de ABD’de ortaya çıktı!
Ukrayna’da helikopter kazası: İki ölü
Ukrayna’da helikopter kazası: İki ölü
Güzel fenomenin acı sonu!
Güzel fenomenin acı sonu!
Sıcak hava felakete dönüştü!
Sıcak hava felakete dönüştü!
Ermenistan ateşkese uymuyor
Ermenistan ateşkese uymuyor
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı
Kanada Ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
Kanada Ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim