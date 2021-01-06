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Hindistan’da kuş gribi alarmı

Hindistan'ın 5 eyaletinde kuş gribi vakalarının görülmesinin ardından ülke çapında salgın alarmı verildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:30
Hindistan’da kuş gribi alarmı
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Çevre Bakanlığı, ülkedeki 5 eyalette çok sayıda H5N8 vakalarının tespit edildiği gerekçesiyle alarma geçildiğini duyurdu.

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Bakanlık salgının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek için eyaletlerden derhal sıkı önlemler almalarını istedi. Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıkladı.

Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400’den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistanda Kuş Gribi
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