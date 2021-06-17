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Hindistan’da ilk kez “Yeşil Mantar“ enfeksiyonu görüldü

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen

17 Haziran 2021 Perşembe 19:30
Hindistan’da ilk kez “Yeşil Mantar“ enfeksiyonu görüldü
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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen "yeşil mantar" enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

New Age sitesinin haberine göre, 34 yaşındaki erkek hasta Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra "yeşil mantar" hastalığıyla enfekte olduğu iddiasıyla tedavi için hava ambulansıyla Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildi.

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Son bir buçuk aydır Indore'daki Aurobindo Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören hastada yüzde 90 seviyesinde akciğer enfeksiyonu görüldü.

Yapılan tarama sırasında hastanın akciğerlerinde kara mantardan farklı olarak "yeşil mantar" tespit edilirken, bunun muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu bildirildi.

Sri Aurobindo Tıp Bilimleri Enstitüsü Göğüs Hastalıkları Bölümü Başkanı Ravi Dosi, hastanın siyah mantar şüphesiyle testten geçirildiğini ancak sinüs, akciğer ve kanda "yeşil mantar" enfeksiyonuna rastlandığı bilgisini paylaştı.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 19:53
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