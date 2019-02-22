Hindistan’da haftalık ücretleriyle sahte içki alan 17 çay işçisi canlarından oldu

Hindistan’da çay bahçelerinde çalışan 17 işçi, haftalık çalışma ücretlerini aldıktan sonra yasa dışı imal edilmiş yöresel likör içmelerinin ardından hayatlarını kaybetti.

Yine aynı yasa dışı imal edilmiş likörü içen 40’dan fazla işçi ise hastaneye kaldırıldı. Polis ölen işçilerden 7’sinin kadın olduğunu açıkladı.

Polis, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin başkenti Guwahati’ya 300 kilometre uzaklıktaki Guwahati kabasında meydana gelen kaçak içki faciasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttarakhand ve Uttar Pradeş eyaletlerinde, iki hafta önce metanol içeren sahte içki tüketiminden dolayı 100’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Polis, sahte içki ürettiği ve sattığı gerekçesiyle 175 kişiyi gözaltına alırken, sahte içki ürettiği düşünülen yerlere düzenlenen baskın sonucu 297 ayrı dava açılmıştı.

Hindistan’da alkol fiyatları yüksek olduğu için yasa dışı içki üretimi oldukça yaygın.