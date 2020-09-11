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Hindistan’da Günlük En Yüksek Vaka Rekoru: Bir Günde 96,551 Vaka Tespit Edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1209 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 76 bin 271'e yükseldi.

11 Eylül 2020 Cuma 11:14
Hindistan’da Günlük En Yüksek Vaka Rekoru: Bir Günde 96,551 Vaka Tespit Edildi
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 Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1209 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 76 bin 271'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 551 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, bu şimdiye dek Hindistan'da kaydedilen en yüksek artış ve "dünyada bir günde tek ülkede kaydedilen en yüksek vaka sayısı" oldu.

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Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 562 bin 415'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 542 bin 663 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

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Son Güncelleme: 11.09.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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