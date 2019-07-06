banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
İnönü Kavşağı’nda korkutan kaza
İNÖNÜ KAVŞAĞI’NDA KORKUTAN KAZA
Trafik bir can daha aldı
TRAFİK BİR CAN DAHA ALDI
Hayati tehlikesi var
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Marketten içki çaldı, tutuklandı
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner306

Hindistan Vergisini Ödeyenlerin İsimlerini Binalara Ve Yollara Verecek

İslamabad, 6 Temmuz 19 : Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.

Hindistan Vergisini Ödeyenlerin İsimlerini Binalara Ve Yollara Verecek

İslamabad, 6 Temmuz 19 : Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:49
Hindistan Vergisini Ödeyenlerin İsimlerini Binalara Ve Yollara Verecek

İslamabad, 6 Temmuz 19 : Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Başdanışmanı Krishnamurthy Subramanian tarafından meclise sunulan 2019 Ekonomik Araştırma Anketi'nde ülkede vergi gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer aldı. 
Vergi ödemeye teşvik için eyaletlerde ve kentlerde düzenli vergi ödeyen kişilerin isimlerinin yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verilmesini öneren ankette, ayrıca bu kişilere havalimanlarında hızlı geçiş ve diplomatlara verilen özel geçiş alanları gibi haklar tanınması da tavsiye edildi. 

banner317
İnşaatların yanına "Dikkat! Verginiz çalışıyor" tabelası koyularak halka, ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğü hissini vermek gerektiği belirtilen çalışmada, "Vergi ödeyenlere özel sosyal tesisler kurarak onları onurlandırmalı ve vergi ödemenin onurlu bir davranış olduğunu göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.
2019 Ekonomik Araştırma Anketi'ne göre 2017-2018 döneminde 1,3 milyarı aşkın nüfusu bulunan Hindistan'da yalnızca 41 milyon kişi vergi ödedi. Bunun nedenleri arasında, vergi kaçırmanın dışında birçok kişinin vergi ödeyecek kadar kazanç sahibi olmaması gösterildi. 
(AA/ÖZ/SEL)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Abd'nin Özel Toplantı Talebine Tepki...
İran'dan Abd'nin Özel Toplantı Talebine Tepki...
Endonezya'da 30 Ev Yandı
Endonezya'da 30 Ev Yandı
Brezilya'da Toplu Mezar Bulundu
Brezilya'da Toplu Mezar Bulundu
Azerbaycan'da Askeri Birlikte Patlama... 2 Ölü
Azerbaycan'da Askeri Birlikte Patlama... 2 Ölü
İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
İran'dan İngiltere'ye misilleme uyarısı
Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!
Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!
BMGK’den Libya'da ateşkes çağrısı...
BMGK’den Libya'da ateşkes çağrısı...
California'da 3 gün içinde 2. deprem...
California'da 3 gün içinde 2. deprem...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim