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Hindistan Kentleri Hava Kirliliğinde Üst Sıralarda

Ankara, 25 Şubat 20 : Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 21\'nin Hindistan\'da olduğu bildirildi.

Hindistan Kentleri Hava Kirliliğinde Üst Sıralarda

Ankara, 25 Şubat 20 : Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 21\'nin Hindistan\'da olduğu bildirildi.

25 Şubat 2020 Salı 15:22
Hindistan Kentleri Hava Kirliliğinde Üst Sıralarda
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Ankara, 25 Şubat 20 : Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 21'nin Hindistan'da olduğu bildirildi.

İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual'ın yayımladığı Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre, Hindistan ve Güney Asya şehirleri, hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirler oldu.

Raporda atmosferdeki hava kirliliğine yol açan mikro parçacık miktarını gösteren PM2.5 değerinin en yüksek olduğu 30 şehir arasında Hindistan'dan 21, diğer Güney Asya ülkelerinden 6 şehir yer aldı.

Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilk 5 şehir, Hindistan'ın Gaziabad, Çin'in Hotan, Pakistan'ın Gujranwala, Faysalabat ve Hindistan'ın Yeni Delhi şehirleri oldu.

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Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş kişi başına kirliliğin en fazla olduğu ülke olurken, Avrupa ülkeleri arasında Bosna-Hersek ilk sırada yer aldı. 

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 90'I HAVA KİRLİLİĞİNE MARUZ KALIYOR

Raporda dünya nüfusunun yüzde 90'ının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için normal kabul ettiği değerlerinin üzerinde hava kirliliğine maruz kaldığı belirtildi.

Hava kirliliğinin her yıl dünya çapında 7 milyon erken ölüme yol açtığı tahmin ediliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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