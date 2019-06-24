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Hindistan İsrail\'den Antitank Füzesi Almaktan Vazgeçti

Yeni Delhi, 24 Haziran 19 : Hindistan\'ın, İsrail\'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi.

Hindistan İsrail\'den Antitank Füzesi Almaktan Vazgeçti

Yeni Delhi, 24 Haziran 19 : Hindistan\'ın, İsrail\'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
Hindistan İsrail\'den Antitank Füzesi Almaktan Vazgeçti

Yeni Delhi, 24 Haziran 19 : Hindistan'ın, İsrail'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi.

Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.

Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünün (DRDO) füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini ikna etmesi sonrası verildiği bildirildi.

Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint ordusuna teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.

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Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan Savunma Bakanlığının yurt dışından almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.

Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.

Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

(AA/DOĞ/ÖK)

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