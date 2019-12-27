banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113867
ALTIN
289.167
DOLAR
5.9454
STERLİN
7.7602
EURO
6.6248
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Boğazköy'de inşaatta hırsızlık
BOĞAZKÖY'DE İNŞAATTA HIRSIZLIK
Akacan'ın Sanal Bet davası başladı
AKACAN'IN SANAL BET DAVASI BAŞLADI

Hindistan\'ın Kuzey Bölgelerinde Bu Yıl Meydana Gelen Sellerde 1900 Kişi Öldü

Ankara, 27 Aralık 19 : Hindistan\'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Hindistan\'ın Kuzey Bölgelerinde Bu Yıl Meydana Gelen Sellerde 1900 Kişi Öldü

Ankara, 27 Aralık 19 : Hindistan\'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

27 Aralık 2019 Cuma 11:36
Hindistan\'ın Kuzey Bölgelerinde Bu Yıl Meydana Gelen Sellerde 1900 Kişi Öldü

Ankara, 27 Aralık 19 : Hindistan'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, İngiliz insani yardım kuruluşu ChristianAid tarafından yayınlanan raporda, Hindistan'da mayıs ayında etkili olan Fani Kasırgası gibi aşırı hava olaylarının ülkede yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

Raporda, Hindistan'ın kuzeyinde bu yıl her zamankinden daha şiddetli olan muson yağmurlarının, 1900 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sellere neden olduğu kaydedildi.

banner317
Taşkınların, aşırı yağışları daha yaygın hale getiren iklim değişikliğinin sonuçlarını yansıttığına işaret edilen raporda, Hindistan'ın kuzeyindeki yağmur fırtınalarının yüzde 50 daha yaygın hale geldiği ifade edildi.

Raporda, Hindistan'ın kuzey bölgelerindeki sellerin 3,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ve ülkede, Fani Kasırgası nedeniyle 10 milyondan fazla ağacın devrildiği bildirildi.

Hindistan ve Bangladeş'i mayıs ayında vuran Fani Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve seller nedeniyle, çoğu Odisha (Orissa) eyaletinde olmak üzere en az 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, yalnızca söz konusu eyalette 140 bin hektar tarım alanının hasar gördüğü kaydedildi.

Hindistan genelinde haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

(AA/AK/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fukuşima'daki Radyoaktif Atığın Tasfiyesi Bir Yıl Daha Ertelendi
Fukuşima'daki Radyoaktif Atığın Tasfiyesi Bir Yıl Daha Ertelendi
Irak Cumhurbaşkanı'nın İstifa Mesajı, Mevcut Siyasi Krizi Derinleştirdi
Irak Cumhurbaşkanı'nın İstifa Mesajı, Mevcut Siyasi Krizi Derinleştirdi
Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 15’e yükseldi
Kazakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 15’e yükseldi
İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat
Kolombiya'da sel: 7 kişi yaşamını yitirdi
Kolombiya'da sel: 7 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da Doğum Oranında Rekor Düşüş: “nüfus 2019'da Yarım Milyondan Fazla Azaldı”
Japonya'da Doğum Oranında Rekor Düşüş: “nüfus 2019'da Yarım Milyondan Fazla Azaldı”
Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor
Libya, Türkiye'den resmi olarak askeri destek istiyor
Kremlin:
Kremlin: "libya Terörist Unsurlar İçin Sığınak Haline Geldi"
Irak Cumhurbaşkanı Salih, İstifaya Hazır Olduğunu Açıkladı
Irak Cumhurbaşkanı Salih, İstifaya Hazır Olduğunu Açıkladı
Esed Rejimi Rus Şirketlerle Akdeniz'de Petrol Arama Faaliyetlerine Başladı
Esed Rejimi Rus Şirketlerle Akdeniz'de Petrol Arama Faaliyetlerine Başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim