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Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı

Yeni Delhi, 5 Ağustos 19 : Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verme yönünde adım atarken, gerilimin tırmandığı bölgede Müslüman siyasetçiler ev hapsinde tutuluyor.

Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı

Yeni Delhi, 5 Ağustos 19 : Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verme yönünde adım atarken, gerilimin tırmandığı bölgede Müslüman siyasetçiler ev hapsinde tutuluyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:52
Hindistan’ın Keşmir Hamlesi Gerginliği Artırdı

Yeni Delhi, 5 Ağustos 19 : Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verme yönünde adım atarken, gerilimin tırmandığı bölgede Müslüman siyasetçiler ev hapsinde tutuluyor.

Hindistan hükümeti, parlamentoya kontrolü altındaki Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasını öngören bir teklif sundu. Bölgenin özel statü ayrıcalığına son vermek için atılan adımı Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah açıkladı. Amit Şah, parlamentoya Cammu Keşmir’e özerklik tanıyan anayasanın 370’inci maddesinin iptal edilmesini teklif ettiklerini duyurdu, bu yolla eyaletin kendi yasalarını yapma hakkına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Özel statünün iptal edilmesi, eyalet dışındakilerin, bu topraklarda mülkiyet edinebilmesinin yolunu açacak. Eyaletteki yapının, nüfusun korunması için kamuda yerli halkın istihdamı, öğretimde yerli halka tanınan ayrıcalık da ortadan kalkacak.  Hindistan Başbakanı Narenda Modi, “Keşmir’in Hindistan’ın geri kalanına entegre olmasını önlediği” gerekçesiyle özel anayasal statüsüye son verilmesini savunuyor.

SİYASETÇİLER EV HAPSİNDE TUTULUYOR

Cammu Keşmir’in özel statüsüne son verilmesi yönünde adım atılması halinde gerilimin daha da tırmanabileceği uyarısında bulunan bölgenin önde gelen siyasetçileri ev hapsinde tutuluyor.

Cammu Keşmir’in eski başbakanı Ömer Abdullah halka itidal çağrısı yaparken yine eski başbakanlardan Mehbuba Mufti, “barış için mücadele eden, bizler gibi seçilmişlerin, ev hapsinde tutulması ironik” açıklamasını yaptı.

Olası protestoları önlemeyi hedefleyen Hindistan hükümeti bölgeye takviye güvenlik gücü gönderdi, Srinagar’da yollara ve kavşaklara yerleştirilen çelik bariyerler, dikenli tellerle yolları kapatılırken, mobil iletişim ve internette kesintiye gidildi. Keşmir’in yüzde 45’i, Cammu Keşmir eyaleti adı altında Hindistan'ın kontrolünde. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet.

"PAKİSTAN HER TÜRLÜ KARŞILIĞI VERECEKTİR"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Keşmir'in uluslararası alanda ihtilaflı bir bölge olarak tanındığı belirtilerek "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." açıklamasında bulunuldu.

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Bakanlık açıklamasında, Hindistan'ın kendi kontrolündeki Keşmir'in özel statüsünü değiştirmeye yönelik adımlarının şiddetle kınandığını vurgulandı.

Bunun, uluslararası alanda tartışmalı bir bölge olan Keşmir'le ilgili tek taraflı alınmış bir karar olduğu belirtilen açıklamada, "Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştirmeyecektir. Ne Cammu Keşmir halkı ne de Pakistan bunu kabul edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Keşmir halkının kendi kaderine kendisinin karar vermesine olan arzusuna desteğinin devam edeceğinin altı çizilerek  "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik attığı adım hem BMGK kararlarına hem de Keşmir halkının taleplerine aykırıdır. Pakistan, her ihtiyacında yanında olduğu Keşmir'i desteklemeye ve Keşmir'de barışçıl çözümün sağlanması için ısrarcı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı. Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

(DW/AA/FG)

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