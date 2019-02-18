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“hindistan\'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor"

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SEKRETERİ TEHMİNA JANJUA:  

“hindistan\'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor"

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SEKRETERİ TEHMİNA JANJUA:  

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:30
“hindistan\'ın İddiaları Bölge Güvenliğini Tehdit Ediyor

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SEKRETERİ TEHMİNA JANJUA:  "HİNDİSTAN'IN PULWAMA SALDIRISI ÜZERİNE YAPTIĞI ZARAR VERİCİ PROPAGANDA VE İDDİALARI BÖLGE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

İslamabad, 18 Şubat 19 : Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, "Hindistan'ın Pulwama saldırısı üzerine yaptığı zarar verici propaganda ve iddiaları bölge güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ve Afrika ülkeleri büyükelçileriyle bir araya gelen Janjua, Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama bölgesinde 44 Hint askerinin öldüğü saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hindistan'ın saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçladığı açıklamalarını "temelsiz iddialar" olarak nitelendiren Janjua, "Hindistan'ın Pulwama saldırısı üzerine yaptığı zarar verici propaganda ve iddiaları bölge güvenliğini tehdit ediyor." diye konuştu.

Janjua, geçmişte yaşanan benzer saldırılarda da Hindistan'ın soruşturma yapmaksızın hemen Pakistan'ı suçladığını ifade ederek, Hindistan'da kasıtlı olarak Pakistan karşıtı söylemlerin kullanıldığına işaret etti.

Aynı konuda açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Yeni Delhi yönetimine Keşmir'deki baskıyı azaltma ve diyalog çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Faysal, "İç politikaya yönelik açıklamalar hem zarar verici hem de aldatıcıdır. Hindistan red politikalarından vazgeçmeli ve diyalog yolunu izlemelidir." ifadelerini kullandı.

(AA/AK/ÖK)

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