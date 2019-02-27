Hindistan Gözaltındaki Pilotunun Sağ Salim Teslim Edilmesini Bekliyor

PAKİSTAN'IN HİNDİSTAN'DAKİ EN ÜST DÜZEY TEMSİLCİSİ HİNDİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA, PAKİSTAN'A, GÖZALTINDAKİ HİNDİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ZARAR GÖRMEMESİNİ TEMİN ETMESİNİN TAVSİYE EDİLDİĞİ, PİLOTUN İVEDİLİKLE VE SAĞ SALİM GERİ DÖNÜŞÜNÜN BEKLENDİĞİ BİLDİRİLDİ

PAKİSTAN SİLAHLI KUVVETLERİ SÖZCÜSÜ TÜMGENERAL ASIF GAFUR, DAHA ÖNCE 2 HİNT PİLOTUN YAKALANDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINI DÜZELTEREK, PAKİSTAN'DA BİR HİNT PİLOTUN GÖZALTINDA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Ankara, 27 Şubat 19 : Hindistan, sabah saatlerinde Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hindistan hava sahasını ihlal etmesinin ve askeri mevzileri hedef almasının güçlü biçimde protesto edildiği de belirtildi.

Bu arada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.

Gafur, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, çay içtiği görülen ve gözaltındaki Hint pilot olduğu açıklanan bıyıklı bir erkeğin fotoğrafına da yer verdi.

Tümgeneral Asıf Gafur, daha önce düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının 2 Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu, 2 pilotun yakalandığını, birinin yaralı olduğunu, diğerinin gözaltına tutulduğunu açıklamıştı.

Hindistan ise bir Mig-21 savaş uçağının, Cammu Keşmir'de Pakistan uçağıyla angajmanda "kaybedildiğini" ve pilotunun kayıp olduğunu duyurmuştu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hâkim kılmaya davet etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

(AA/RU/YIL)

