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Hindistan Elektronik Sigarayı Yasakladı

HİNDİSTAN MALİYE BAKANI NİRMALA SİTHARAMAN: 

Hindistan Elektronik Sigarayı Yasakladı

HİNDİSTAN MALİYE BAKANI NİRMALA SİTHARAMAN: 

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:05
Hindistan Elektronik Sigarayı Yasakladı

HİNDİSTAN MALİYE BAKANI NİRMALA SİTHARAMAN:  "KABİNE ELEKTRONİK SİGARALARIN YASAKLANMASINA ONAY VERDİ. BU ELEKTRONİK SİGARANIN İMALATI, İTHALATI VE İHRACATI, NAKLİYESİ, SATIŞI, DAĞITIMI, DEPOLANMASI VE REKLAMLARININ YASAKLANDIĞI ANLAMINA GELİYOR"

Ankara, 18 Eylül 19 : Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, kabinenin elektronik sigara yasağını onayladığını duyurdu.

Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Maliye Bakanı Sitharaman, "Kabine elektronik sigaraların yasaklanmasına onay verdi. Bu elektronik sigaranın imalatı, ithalatı ve ihracatı, nakliyesi, satışı, dağıtımı, depolanması ve reklamlarının yasaklandığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

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Sitharaman, yasak kararının bir an önce yürürlüğe girmesi için Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in onayına sunulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan da Twitter'dan yaptığı açıklamada, elektronik sigara veya benzeri cihazları depolayanların, 6 aya kadar hapis ya da 700 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Uzmanlar, özellikle gençler arasında popüler hale gelen elektronik sigaraların, çeşitli hastalıklara sebep olduğunu ve bu durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirtiyor.

(AA/ÖZ/HA)

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