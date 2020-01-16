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Hindistan\'dan Çin Ve Pakistan\'a "keşmir Görüşmesi" Tepkisi

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan, Çin\'in Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına tepki gösterdi.

Hindistan\'dan Çin Ve Pakistan\'a "keşmir Görüşmesi" Tepkisi

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan, Çin\'in Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına tepki gösterdi.

16 Ocak 2020 Perşembe 15:48
Hindistan\'dan Çin Ve Pakistan\'a

Ankara, 16 Ocak 20 (.): Hindistan, Çin'in Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşımasına tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Sözcüsü Raviş Kumar, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, dün akşam, BMGK'de kapalı gerçekleştirilen "Keşmir görüşmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kumar, Pakistan'ın çabaları ve Çin aracılığıyla BMGK'de Keşmir konulu bir toplantı düzenlenmesini, "BMGK'nın kötüye kullanılması" olarak nitelendirdi ve toplantıdan bir sonuç çıkmadığını söyledi. 

Hindistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların iki ülke arasında tartışılması gerektiğine vurgu yapan Kumar, bu mesajın açık ve net şekilde Pakistan'a iletildiğini umduklarını kaydetti. 

Kumar, "Çin, bu tür eylemlerde bulunmaktan kaçınmalıdır." dedi.

DÜN DÜZENLENEN KAPALI OTURUM

Dün akşam, BMGK üyeleri, Çin'in girişimiyle, Hindistan ile Pakistan arasında tartışmalı bölge Keşmir'e ilişkin kapalı toplantı düzenlemişti. 

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi CangCün, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi üyelerinin, BM yetkililerinden sahadaki durum hakkında bilgi aldığını, anlaşmazlık sorunuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirmişti.

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ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa, geçen ay Çin'in Keşmir konulu toplantı talebine engel olmuştu. 

BM Güvenlik Konseyi, Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere 16 Ağustos'ta kapalı oturumda toplanmıştı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI 

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. 

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı. 

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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