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Hindistan\'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor

Ankara, 8 Haziran 19 (.): Hindistan\'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26\'ya çıktı.

Hindistan\'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor

Ankara, 8 Haziran 19 (.): Hindistan\'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26\'ya çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:09
Hindistan\'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor

Ankara, 8 Haziran 19 (.): Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya çıktı.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Uttar Pradeş'in farklı kesimlerinde kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını belirtti.
Ölümlerden çoğuna, çöken duvar ve çatıların, devrilen ağaçların ve düşen yıldırımın neden olduğunu kaydedildi.
Polis, yaralanmaların çoğunun, yağmurun beraberinde getirdiği gök gürültülü fırtınada duvarı yıkılan çamurdan evlerde yaşayanların, afete uykusunda yakalanması sonucu yaşandığını bildirdi.

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Bölgede geniş çaptı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti. 
Uttar Pradeş eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere, felaketten etkilenenlere yardım sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri alma talimatı verdi.
Uttar Pradeş Yardım Komisyonundan dün yapılan açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde yıldırım düşmesine ve kum fırtınasına bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle en az 19 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.
(AA/GÖZ/ÖK)
 

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