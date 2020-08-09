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Hindistan\'daki Heyelanda Ölü Sayısı 29\'a Çıktı

Ankara, 9 Ağustos 20 : Hindistan\'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 29\'a yükseldi.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:47
Hindistan\'daki Heyelanda Ölü Sayısı 29\'a Çıktı
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Ankara, 9 Ağustos 20 : Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Ülke basınındaki habere göre, eyaletin İdukki bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle cuma günü meydana gelen heyelanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilileri, bölgede şimdiye kadar 29 cesedin çıkarıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

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Kerala Ormancılık Bakanı K Raju'nun bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda cuma günü en az 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Afetin etkili olduğu bölgede 50'den fazla kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

(AA/RU/SEL)

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