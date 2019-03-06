Hindistan\'daki



ÜLKEDE DOMUZ GRİBİ OLARAK BİLİNEN H1N1 VİRÜSÜ NEDENİYLE YILBAŞINDAN 3 MART'A KADAR HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 530'A YÜKSELDİ



Ankara, 6 Mart 19 : Hindistan'da, yılbaşından 3 Mart'ta kadar domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 530'a çıktı.



Hindistan basınının Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi verilerine dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde sadece 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 2 bin 500'ten fazla domuz gribi vakası görüldü.



Veriler, yılbaşından 3 Mart'a kadar ülkede kaydedilen toplam domuz gribi vakasının 17 bin 366 olduğunu ve domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 530 kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.



Salgın nedeniyle ölen 530 kişiden 254'ünün hayatını kaybettiği Racastan ve Gucerat eyaletlerinde, şimdiye kadar sırasıyla 4 bin 317 ve 3 bin 408 kişide domuz gribine rastlandı.



Yeni Delhi ve çevresinde ise 3 bin 134 domuz gribi vakası görüldü.



(AA/RU/ÖK)