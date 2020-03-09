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Hindistan\'da Yüksek Mahkeme\'den Protestocuları İfşa Eden İlanların Kaldırılması Kararı

Ankara, 9 Mart 20 (.): Hindistan\'ın UttarPradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme\'nin, vatandaşlık yasası karşıtı protestocuları ifşa eden ilanların kaldırılmasına hükmettiği bildirildi.

Hindistan\'da Yüksek Mahkeme\'den Protestocuları İfşa Eden İlanların Kaldırılması Kararı

Ankara, 9 Mart 20 (.): Hindistan\'ın UttarPradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme\'nin, vatandaşlık yasası karşıtı protestocuları ifşa eden ilanların kaldırılmasına hükmettiği bildirildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 13:15
Hindistan\'da Yüksek Mahkeme\'den Protestocuları İfşa Eden İlanların Kaldırılması Kararı
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Ankara, 9 Mart 20 (.): Hindistan'ın UttarPradeş eyaletinde Yüksek Mahkeme'nin, vatandaşlık yasası karşıtı protestocuları ifşa eden ilanların kaldırılmasına hükmettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, eyalet başkenti Lucknow'daki 6 ilan panosunda vatandaşlık yasası karşıtı 57 protestocunun isim, resim ve adres bilgileriyle ifşa edildiği belirtildi.

Allahabad Yüksek Mahkemesinin, söz konusu girişimi "insanların özel hayatlarına yasal olmayan müdahale" olarak değerlendirerek panoların 16 Mart itibariyle kaldırılması kararı verdiği kaydedildi.

Mahkemenin protestocuların ifşasının yeni şiddet olaylarına yol açabileceği endişesiyle bu kararı aldığı vurgulandı.

İfşa edilen protestocuların herhangi bir suçtan hüküm giymediğine işaret edilen haberde, bunun protestocuları utandırmaya yönelik adım olduğu ifade edildi.

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MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2. ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede, 2019 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde 79 sivil yaşamını yitirmişti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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