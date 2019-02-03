Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Yine trafik kazası: 1 ağır yaralı
YİNE TRAFİK KAZASI
20 yaşındaki genç 1 aydır kayıp
20 YAŞINDAKİ GENÇ 1 AYDIR...
Lefkoşa Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü
LEFKOŞA ÇAĞLAYAN'DA KERPİÇ BİR EV...
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
Allah'tan emniyet kemeri bağlıydı!!
banner282

Hindistan\'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

Patna, 3 Şubat 19 : Hindistan\'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan\'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

Patna, 3 Şubat 19 : Hindistan\'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

03 Şubat 2019 Pazar 09:16
Hindistan\'da Tren Raydan Çıktı: 7 Ölü

Patna, 3 Şubat 19 : Hindistan\'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti.

Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA/EMR/ YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maduro'dan Venezuela'da İç Savaş Uyarısı
Maduro'dan Venezuela'da İç Savaş Uyarısı
Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu
Uçak yolcusunun bavulunda leopar yavrusu bulundu
Filipinler'de Çatışma
Filipinler'de Çatışma
Çin'in Sincan Politikası İsveç'te Protesto Edildi
Çin'in Sincan Politikası İsveç'te Protesto Edildi
Belçika'daki silahlı saldırıda yaralılardan biri öldü
Belçika'daki silahlı saldırıda yaralılardan biri öldü
Afganistan'da Kadınlar Ortalama Altı Çocuk Doğuruyor
Afganistan'da Kadınlar Ortalama Altı Çocuk Doğuruyor
"adil Bir Brexıt Anlaşmasını Müzakere Ettik"
İngiltere Ticaret Bakanı Fox: Avrupa Birliği'nin Brexit'i tekrar görüşmemesi sorumsuzluktur
İngiltere Ticaret Bakanı Fox: Avrupa Birliği'nin Brexit'i tekrar görüşmemesi sorumsuzluktur
Demirtaş ve Kavala Nobel Barış Ödülü'ne aday önerildi
Demirtaş ve Kavala Nobel Barış Ödülü'ne aday önerildi
İran'da yolsuzluk çetesi çökertildi
İran'da yolsuzluk çetesi çökertildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim