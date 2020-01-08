Hindistan\'da Tecavüz Sanıkları Hakkında İdam Kararı Verildi

TUTUKLU SANIKLARIN 22 OCAK'TA BAŞKENT YENİ DELHİ'DEKİ TİHAR HAPİSHANESİ'NDE ASILACAĞI BİLDİRİLDİ

Ankara, 8 Ocak 20 : Hindistan'da mahkeme, 2012'de genç bir kadını tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren kişiler için idam kararı verdi.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de görülen davada mahkeme, tutuklu sanıklar Mukeş Sing (32), Pavan Gupta (25), Vinay Şarma (26) ve Akşay Kumar Sing (31) hakkında idam kararı verdi.

Mahkumlar, 22 Ocak'ta yerel saatle sabah 07.00'de başkent Yeni Delhi'deki Tihar Hapishanesi'nde asılacak.

Genç kızın annesi yaptığı açıklamada, yıllardır adaleti beklediğini dile getirerek, "Bu karar insanların yargıya olan inancını güçlendirecek. Kızım adalete kavuşacak." dedi.

Kamuoyunda Nirbhaya (Korkusuz) Davası olarak bilinen olay, 2012'de gerçekleşmişti.

Yeni Delhi'de 23 yaşındaki genç kadın 16 Aralık'ta erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğramıştı. Genç kadının erkek arkadaşını da metal bir çubukla darbeden sanıklar, daha sonra ikisini yol kenarına bırakıp kaçmıştı. Ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü hastanede şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Olay, Hindistan'da geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Hadisenin ardından yakalanan sanıklardan otobüs şoförü Ram Singh cezaevinde intihar etmişti.

Henüz reşit olmayan bir diğer sanık ise ıslahevinde 3 yıl geçirdikten sonra Kasım 2015’te serbest bırakılmıştı.

(AA/RU/HA)

