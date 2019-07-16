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Hindistan\'da Sel 45 Can Aldı

Guwahati, 16 Temmuz 19 (.): Hindistan\'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan\'da Sel 45 Can Aldı

Guwahati, 16 Temmuz 19 (.): Hindistan\'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:21
Hindistan\'da Sel 45 Can Aldı

Guwahati, 16 Temmuz 19 (.): Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle Assam eyaletinde 15, Bihar eyaletinde 24, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, UttarPradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlardan yaklaşık 6,93 milyon kişinin etkilendiğini, 295 bin hektar alanının hasar gördüğünü bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, bu bölgelere tüm yıl düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti.

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Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı.

Mizoram'da, nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, en az 23 hayvanın telef olduğu aktarıldı.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

(AA/TUĞ/ŞEB)

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