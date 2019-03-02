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Hindistan\'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 6 Ölü, 30 Yaralı

Ankara, 2 Mart 19 (.): Hindistan\'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Hindistan\'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 6 Ölü, 30 Yaralı

Ankara, 2 Mart 19 (.): Hindistan\'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:31
Hindistan\'da Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 6 Ölü, 30 Yaralı

Ankara, 2 Mart 19 (.): Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan habere göre, Surinsar'dan Srinagar'a seyreden yolcu otobüsü Majalta bölgesinde kaygan yolda uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hindistan'da trafik kazalarında her gün ortalama 400 kişi hayatını kaybediyor.

(AA/TUĞ/HA)

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