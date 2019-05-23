Hindistan\'da Modi\'nin Partisi Önde

Yeni Delhi, 23 Mayıs 19 (.): Dünyanın en uzun seçimi olan Hindistan parlamento seçimlerinde oy sayımına başlanırken, gelen ilk sonuçlara göre mevcut Başbakan Narendra Modi'nin partisi Hindistan Halk Partisi (BJP) seçimleri önde götürüyor.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 542 sandalyenin 294'ünü Modi'nin partisi BJP kazanmış görünüyor.

Komisyonun açıklamasında, oyların ne kadarının sayıldığı ise belirtilmedi.

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştiriliyor ve seçimde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

(AA/TUĞ/FEZ)