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Hindistan\'da Kovid-19 Vaka Sayısında En Fazla Günlük Artış Kaydedildi

SON 24 SAATTE 6 BİN 767 KİŞİDE YENİ TİP KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

24 Mayıs 2020 Pazar 13:15
Hindistan\'da Kovid-19 Vaka Sayısında En Fazla Günlük Artış Kaydedildi
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SON 24 SAATTE 6 BİN 767 KİŞİDE YENİ TİP KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ankara, 24 Mayıs 20 : Hindistan'da son 24 saatte 6 bin 767 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vakalarda şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 767 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

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Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 147 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede son üç gündeki vaka sayıları 6 binin üzerinde seyretti.

Ülke genelindeki vaka sayısı 131 bin 868'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 867’ye çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 47 bin 190’a, ölenlerin sayısı 1577’ye ulaştı. Bu eyaleti, 15 bin 512 vakayla Tamil Nadu ve 13 bin 664 vakayla Gucerat izledi.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı da 54 bin 441’e yükseldi.

(AA/RU/YIL)
 

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