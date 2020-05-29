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Hindistan’da Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı Çin\'i Geçti

SON 24 SAATTE 7 BİN 466 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ, VAKALARDA

29 Mayıs 2020 Cuma 14:08
Hindistan’da Kovid-19 Kaynaklı Ölü Sayısı Çin\'i Geçti
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SON 24 SAATTE 7 BİN 466 KİŞİDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ, VAKALARDA "ŞİMDİYE KADARKİ EN FAZLA GÜNLÜK ARTIŞ" KAYDEDİLDİ

ÜLKE GENELİNDEKİ VAKA SAYISI 165 BİN 799’A YÜKSELDİ

Ankara, 29 Mayıs 20 :Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 711'e ulaşan Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, vaka sayılarında Çin’i geride bırakan Hindistan, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerde de bu ülkeyi geçti. 

Bugüne kadar Hindistan'da 4 bin 711, Çin'de ise 4 bin 634 Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edildi. 

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ÜLKEDE GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA ARTIŞI İLK KEZ 7 BİN SINIRINI AŞTI

Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi. 

Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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