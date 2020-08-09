Hindistan\'da Kovid-19 Hastalarının Tedavi Gördüğü Otelde Çıkan Yangında 11 Kişi Öldü

Yeni Delhi, 9 Ağustos 20 : Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin Vijayawada kentinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.
Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.
Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/HUR/SEL)