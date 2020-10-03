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Hindistan\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 100 Bini Geçti

Ankara, 3 Ekim 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan\'da 1069 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 100 bini aştı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:18
Hindistan\'da Kovid-19\'dan Ölenlerin Sayısı 100 Bini Geçti
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Ankara, 3 Ekim 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1069 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 100 bini aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1069 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 79 bin 476 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 473 bin 544'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 427 bin 706 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

AVUSTRALYA'DA KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 893'E YÜKSELDİ

Öte yandan Avustralya'nın Victoria eyaletinde 3 kişi daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 893'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte, Victoria eyaletinde 8, Yeni Güney Galler eyaletinde ise 1 kişi Kovid-19'a yakalandı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği günlük basın toplantısında, eyaletteki can kayıpları ve yeni vaka sayılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Kovid-19'dan en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalette, son 24 saatte gerçekleştirilen 11 bin 281 testin sonucuna göre 8 kişiye daha virüs tanısı konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, yaşları 80 ila 90 aralığında değişen 3 kadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Eyalette halen 241 aktif vaka bulunduğunu hatırlatan Andrews, virüsün tamamen kontrol alınabilmesi için vatandaşların kurallara uymasının çok önemli olduğunu belirtti.

Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgelerinde son haftalarda can kaybı yaşanmazken virüste ikinci dalgayı kontrol altına almaya çalışan Victoria'da, günlük 59'a kadar yükselen can kayıpları, tek haneli rakamlara inse de devam ediyor.

Ülke genelindeki 893 can kaybından sadece 88'i diğer eyaletlerde yaşandı, Victoria eyaletinde ise virüs nedeniyle 805 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de (NSW) 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4  ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Öte yandan Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak'tan bu yana Kovid-19'a yakalandığı belirlenen 27 bin 122 kişiden, 20 bin 199'u Victoria eyaletinde kayıtlı.

Virüse yakalananlardan 24 bin 644 kişi sağlığına kavuşurken halen 449 aktif vaka bulunuyor, 9'u yoğun bakımda olmak üzere 50 kişin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 728 test yapılırken, sadece yurt dışından dönen 1 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Söz konusu kişinin diğer aktif 43 vaka gibi karantinada olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını kaydetti. Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1849 kişiden, 1783'ü sağlığına kavuştu, 25 kişi hayatını kaybetti.

(AA/EMR/YIL)

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