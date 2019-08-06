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Hindistan’da Halk Meclisi “cammu Keşmir” Tasarısını Onayladı

Ankara, 6 Ağustosa 19 (.): Hindistan\'da Cammu Keşmir\'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha\'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla kabul edildi.

Hindistan’da Halk Meclisi “cammu Keşmir” Tasarısını Onayladı

Ankara, 6 Ağustosa 19 (.): Hindistan\'da Cammu Keşmir\'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha\'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla kabul edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:56
Hindistan’da Halk Meclisi “cammu Keşmir” Tasarısını Onayladı

Ankara, 6 Ağustosa 19 (.): Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran yasa tasarısı, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla kabul edildi.

Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) çoğunluğa sahip olduğu Halk Meclisi üyeleri, Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini öngören yasa tasarısını onayladı. 

Yasaya göre Cammu Keşmir,  Cammu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye bölünecek.

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Bölgeyi ikiye bölen yasa tasarısı, 70 ret oyuna karşı 370 evet oyuyla meclisten geçti.

Bu arada, Halk Meclisi'nde Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesinin feshedilmesini öngören teklif, 72 ret oyuna karşı bir çekimser oy ve 351 evet oyuyla kabul edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir ve Ladakh'a ilişkin kararların "çok önemli" olduğunu belirterek, "Birlikte beraberiz, birlikte yükseleceğiz, birlikte 1 milyar 300 milyon Hindistanlının hayallerini gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

(AA/YIL)

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