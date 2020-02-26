Hindistan\'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü

Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
(AA/AK/ÖK)
Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan\'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.
(AA/AK/ÖK)