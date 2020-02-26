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Hindistan\'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü

Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan\'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hindistan\'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü

Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan\'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:14
Hindistan\'da Düğünden Dönen Otobüs Nehre Düştü: 25 Ölü
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Yeni Deldi, 26 Şubat 20 : Hindistan'da düğünden dönen otobüsün köprüden nehre düşmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Hint basınında çıkan haberlerde, kazanın Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde Kota-Dousa kara yolunda Bundi kenti yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Hindistan'da yılda 150 binden fazla kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

(AA/AK/ÖK)

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