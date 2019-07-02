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Hindistan\'da Çöken Duvarlar 27 Can Aldı

MAHARAŞTRA EYALETİNDE, ŞİDDETLİ MUSON YAĞMURLARININ ETKİSİYLE ÇÖKEN DUVARLAR 27 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 50\'DEN FAZLA KİŞİNİN DE YARALANMASINA NEDEN OLDU

Hindistan\'da Çöken Duvarlar 27 Can Aldı

MAHARAŞTRA EYALETİNDE, ŞİDDETLİ MUSON YAĞMURLARININ ETKİSİYLE ÇÖKEN DUVARLAR 27 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 50\'DEN FAZLA KİŞİNİN DE YARALANMASINA NEDEN OLDU

02 Temmuz 2019 Salı 11:01
Hindistan\'da Çöken Duvarlar 27 Can Aldı

MAHARAŞTRA EYALETİNDE, ŞİDDETLİ MUSON YAĞMURLARININ ETKİSİYLE ÇÖKEN DUVARLAR 27 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE, 50'DEN FAZLA KİŞİNİN DE YARALANMASINA NEDEN OLDU

Yeni Delhi, 2 Temmuz 19 : Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kenti ve civarında şiddetli muson yağmurlarının etkisiyle çöken duvarların 27 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, Mumbai'nin Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pune kentindeki Ambegaon bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 6 işçi ölürken, Kalyan şehrinde de bir okul duvarının iki evin üzerine çökmesiyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölenlerin ailelerine taziyede bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi.

Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

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ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR MUMBAİ'DE HAYATI FELÇ ETTİ

Mumbai'de sağanağın yol açtığı sel suları kara, hava ve demir yolu trafiğinde aksamalara neden oldu.

Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi. Mumbai Uluslararası Havaalanı kalkışlı 52 uçuş iptal edilirken, 54 uçuş da civardaki havaalanlarına yönlendirildi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi.

Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlaması nedeniyle nehir civarında yaşayan bin kişi tahliye edildi.

Maharaştra eyaletinde hafta sonu bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.

(AA/AK/ÖK)

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