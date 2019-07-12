Hindistan\'da Çocuk İstismarcılarına Ölüm Cezası Getirildi

YENİ DÜZENLEMEYLE, ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA EN ÜST CEZA SINIRI 20 YIL HAPİSTEN ÖLÜME ÇIKARILDI

Yeni Delhi, 12 Temmuz 19 : Hindistan'da, çocuklara cinsel istismar suçuna ölüm cezası getirildi.

Bu hafta yürürlüğe konan yeni düzenlemeyle Hindistan'da çocuk istismarcılarına verilecek cezanın en üst sınırı ölüm oldu.

Daha önce tecavüz suçunun üst sınırının 20 yıl hapis cezası olduğu ülkede, getirilen ölüm cezasının çocuklara yönelik cinsel suçları azaltması bekleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, çocuk istismarına yönelik görüntülere yer veren internet siteleri ve bu sitelerdeki görüntülerin paylaşımı da suç kapsamına alındı.

Uluslararası Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin verilerine göre, dünyada internet üzerinde çocuklara cinsel taciz vaka sayısı 5 yıl önce 100 bin iken geçen sene 18 milyona çıkmıştı.

(AA/RU/FEZ)