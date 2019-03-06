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Hindistan\'da Çiftçilerden Tren Rayları Üzerinde Protesto

PENCAP EYALETİNDE ÇİFTÇİLERİN TREN RAYLARI ÜZERİNDEKİ EYLEMİ NEDENİYLE 34 TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ, 17 TREN BAŞKA GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Hindistan\'da Çiftçilerden Tren Rayları Üzerinde Protesto

PENCAP EYALETİNDE ÇİFTÇİLERİN TREN RAYLARI ÜZERİNDEKİ EYLEMİ NEDENİYLE 34 TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ, 17 TREN BAŞKA GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
Hindistan\'da Çiftçilerden Tren Rayları Üzerinde Protesto

PENCAP EYALETİNDE ÇİFTÇİLERİN TREN RAYLARI ÜZERİNDEKİ EYLEMİ NEDENİYLE 34 TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ, 17 TREN BAŞKA GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Ankara, 6 Mart 19 : Hindistan'ın Pencap eyaletinde çiftçiler sorunlarına dikkati çekmek için tren raylarında gösteri yaparken, protesto nedeniyle 34 tren seferi iptal edildi, 17 tren başka güzergahlara yönlendirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, kredi borçlarının silinmesi ve karşılaştıkları sorunların çözülmesi için kurulan Swaminathan Komisyonunun önerilerinin uygulanması talebiyle protesto düzenleyen çiftçiler, Jandiala bölgesinde Amritsar-Delhi tren güzergahında oturma eylemi başlattı.

Çiftçilerin bağlı olduğu "Sangharsh Komitesi" isimli sendikanın başkanı Satnam Singh Pannu, "Hükümetten taleplerimizi yerine getirmesini ya da bizi hapse göndermesini istedik ancak hiçbir yanıt almayınca tren seferlerini engelleme kararı aldık." dedi.

Yetkililer veya bakanlardan artık herhangi bir görüşme ya da güvence istemediklerini dile getiren Pannu, "Protestomuza yalnızca hükümetin taleplerimizi kabul etmesi halinde son vereceğiz." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin, eylemi dolayısıyla 34 tren seferi iptal edilirken, 17 tren başka güzergahlara yönlendirildi.

Tren seferlerinin aksaması, yüzlerce yolcunun Amritsar ve Ludhiana istasyonlarında mahsur kalmasına neden oldu.

Pencap eyaletindeki çiftçilerin protestosu 1 Mart'ta başlamış, taleplerine yanıt alamayan çiftçiler pazartesi günü eylemlerini tren raylarına taşımıştı.

(AA/RU/FEZ)
 

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