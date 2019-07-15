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Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

ASSAM EYALETİNDE OCAK AYINDAN BU YANA DEVAM EDEN BEYİN İLTİHABI SALGINLARINDA 177 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

ASSAM EYALETİNDE OCAK AYINDAN BU YANA DEVAM EDEN BEYİN İLTİHABI SALGINLARINDA 177 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:46
Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

ASSAM EYALETİNDE OCAK AYINDAN BU YANA DEVAM EDEN BEYİN İLTİHABI SALGINLARINDA 177 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ankara, 15 Temmuz 19 : Hindistan'ın Assam eyaletinde yılbaşından bu yana görülen ensefalit (beyin iltihabı) salgınlarında 177 kişi hayatını kaybetti. 
Assam Ulusal Sağlık Misyonundan yapılan açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde yılbaşından bu yana devam eden Japon beyin iltihabı salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği belirtildi. 
Sağlık Misyonuna göre ocak ayından bu yana toplam 348 pozitif Japon ensefalit vakası rapor edildi.
Açıklamada ayrıca eyalette yılbaşından bu yana görülen, Japon ensefaliti virüsünün de neden oldukları dahil akut beyin iltihabı salgınlarında 1350 vaka rapor edildiği, bunların 177'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

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Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. 
Culex türü sivrisineklerin taşıdığı Japon ensefaliti virüsünün bulaştığı kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtilerle beyin iltihabı oluşabiliyor. 
Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla yayılan sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi salgın hastalıklar yaygın görülüyor.
Bihar eyaletinde, haziran ayından bu yana görülen akut beyin iltihabı salgınında 872 vaka kaydedilmiş, salgında çoğunluğu çocuk 176 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/AK/HÖ)
 

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