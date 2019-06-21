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Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

BİHAR EYALETİNDEKİ SALGINDA 1 HAZİRAN\'DAN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 136\'YA YÜKSELDİ

Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

BİHAR EYALETİNDEKİ SALGINDA 1 HAZİRAN\'DAN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 136\'YA YÜKSELDİ

21 Haziran 2019 Cuma 11:22
Hindistan\'da Beyin İltihabı Salgını

BİHAR EYALETİNDEKİ SALGINDA 1 HAZİRAN'DAN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 136'YA YÜKSELDİ
Ankara, 21 Haziran 19 : Hindistan'ın Bihar eyaletinde ensefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 136 çocuk yaşamını yitirdi. 
Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletindeki beyin iltihabı salgınında haziran başından itibaren 136 çocuk hayatını kaybetti. 
Doktorlarca henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından şimdiye dek 626'dan fazla vaka tespit edildi.
Sağlık ekipleri, erken teşhis yapmak için kapı kapı dolaşarak inceleme yaptı.

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Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor. 
Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu rahatsızlık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.
Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında 40'tan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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