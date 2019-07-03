banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner306

Hindistan\'da Baraj Taştı: 6 Ölü, 18 Kayıp

Ankara, 3 Temmuz 19 : Hindistan\'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hindistan\'da Baraj Taştı: 6 Ölü, 18 Kayıp

Ankara, 3 Temmuz 19 : Hindistan\'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Hindistan\'da Baraj Taştı: 6 Ölü, 18 Kayıp

Ankara, 3 Temmuz 19 : Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında 6 kişinin öldüğü, 18 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın dün akşam saatlerinde Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.

banner317
Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Sahada, hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Haber ajansı IANS tarafından yayımlanan haberde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak barajda hiçbir onarım ya

(AA/ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'nin Yeni Başkan Adayları Açıklandı
Ab'nin Yeni Başkan Adayları Açıklandı
Japonya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 800 Bin Kişiye Tahliye Emri
Japonya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 800 Bin Kişiye Tahliye Emri
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi
Yunanistan erken genel seçime gidiyor
Yunanistan erken genel seçime gidiyor
Libya’da barınma merkezine saldırı…
Libya’da barınma merkezine saldırı…
AP başkan adayları belirlendi
AP başkan adayları belirlendi
Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
Fransa 445 parça tarihi eseri Pakistan'a iade etti
Orion uzay aracının tahliye testini yapıldı
Orion uzay aracının tahliye testini yapıldı
AB tarihinde bir ilk..
AB tarihinde bir ilk..
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim