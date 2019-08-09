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Hindistan\'da Aşırı Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

KERALA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan\'da Aşırı Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

KERALA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

09 Ağustos 2019 Cuma 11:30
Hindistan\'da Aşırı Yağışlar Etkisini Sürdürüyor

KERALA EYALETİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLERDE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Ankara, 9 Ağustos 19 : Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde dünden bu yana 22 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, eyalet hükümeti yetkilileri, yoğun yağışların yol açtığı seller nedeniyle dünden bu yana en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Havaalanı yetkilileri, Kochi şehrinde bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Periyar Nehri ve havalimanı yakınlarındaki kanalda su seviyesinin yükseldiği belirtildi.

Eyalet hükümeti tarafından Wayanad, Idukki, Malappuram ve Kozhikode dahil 9 bölgede çok şiddetli yağış olasılığına karşı kırmızı alarm verildi.

Kerala Eyalet Afet Yönetimi yetkilileri, sellerin vurduğu bölgelerden tahliye edilen 22 binden fazla kişinin, sel mağdurları için açılan 315 yardım kampına yerleştirildiğini bildirdi.

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Eyaletin 14 bölgesinde eğitime ara verildiği duyuruldu.

TOPRAK KAYMASINDA ENKAZ ALTINDA KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI

Wayanad bölgesindeki çay tarlasında işçilerin kaldığı evler, toprak kayması nedeniyle sürüklendi.

Heyelanda çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını açıklayan yetkililer, 200 kişinin yaralandığını belirtti.

Askeri birliklerin, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin ve itfaiyenin afet bölgesine sevk edildiğini kaydeden yetkililer, şimdiye kadar 100 kişinin kurtarıldığını ve kurtarma operasyonunun 12 saat sürebileceğini duyurdu.

EYALET GENELİNDE 24 TOPRAK KAYMASI

Hindustan Times'ın haberine göre, Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, şiddetli yağışların eyalette 24 toprak kaymasına neden olduğunu açıkladı.

Vijayan, kurtarma operasyonlarında ordudan ve hava kuvvetlerinden yardım istendiğini söyledi.

(AA/AK/HA)

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