Hindistan\'da 8 Dağcının Kaybolması

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİNİN UÇAKLARIYLA NANDA DEVİ DAĞI'NDA KAYBOLAN DAĞCILARDAN 5'İNİN CESEDİNİN YERİ BELİRLENDİ

Yeni Delhi, 3 Haziran 19 (.): Hindistan'ın ikinci en yüksek zirvesi Nanda Devi Dağı'na tırmanış sırasında kaybolan 8 dağcıdan 5'inin cesetlerinin yerinin havadan belirlendiği bildirildi.

Uttarakhand eyalet yönetimi sözcüsü Dr. Vijay Kumar Jogdande, Hindistan Hava Kuvvetleri uçaklarının Nanda Devi Dağı'na tırmanış yaparken kaybolan 8 kişilik dağcı ekibinden 5'inin cansız bedenlerini havadan tespit ettiğini belirtti.

Jogdande, cesetlere ulaşmak ve kalan 3 dağcıyı bulmak üzere yürütülen çalışmaların kar fırtınası nedeniyle verilen aranın ardından yarın başlayacağını ifade etti.

Himalayalar dağ sırasında yer alan Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan 4 İngiliz, 2 ABD'li, bir Avustralyalı ve bir Hint dağcı, 31 Mayıs'ta dönmeleri gereken kamp yerine varamamıştı. Bunun üzerine dağcıları arama çalışması başlatılmış, Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı çalışmalara bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Yetkililer, dağcıların çığ altında kaldığını tahmin ediyor.

7 bin 800 metre yüksekliğiyle Hindistan'ın en yüksek ikinci dağı Nanda Devi, dünyanın en yüksek 23'üncü zirvesi olarak biliniyor.

(AA/HUR/YIL)

