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Hindistan\'da 8 Dağcı Kayboldu

Ankara, 2 Haziran 19 : Hindistan\'ın ikinci en yüksek dağında 8 dağcının kaybolduğu bildirildi.

Hindistan\'da 8 Dağcı Kayboldu

Ankara, 2 Haziran 19 : Hindistan\'ın ikinci en yüksek dağında 8 dağcının kaybolduğu bildirildi.

02 Haziran 2019 Pazar 12:52
Hindistan\'da 8 Dağcı Kayboldu

Ankara, 2 Haziran 19 : Hindistan'ın ikinci en yüksek dağında 8 dağcının kaybolduğu bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Himalayalar'da yer alan 7 bin 800 metre yüksekliğindeki Nanda Devi Dağı'na 13 Mayıs'ta tırmanmaya başlayan 4 İngiliz, 2 ABD'li, bir Avustralyalı ve bir Hint dağcı cuma günü dönmeleri gereken kamp yerine gelmediler. Bunun üzerine dağcıları arama çalışması başlatıldı.
Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı helikopterlerin de katıldığı arama çalışmalarına bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle ara verildi. 

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Yetkililer, dağda çığ düşmüş olabileceğini ifade etti.
(AA/ÖZ/HA)
 

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