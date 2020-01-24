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Hindistan\'da 80 Müslüman Politikacı, Tartışmalı Yasa Nedeniyle Partisinden Ayrıldı

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİNDEN RAJİK KUREYŞİ FARŞİVALA:  

Hindistan\'da 80 Müslüman Politikacı, Tartışmalı Yasa Nedeniyle Partisinden Ayrıldı

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİNDEN RAJİK KUREYŞİ FARŞİVALA:  

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
Hindistan\'da 80 Müslüman Politikacı, Tartışmalı Yasa Nedeniyle Partisinden Ayrıldı

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİNDEN RAJİK KUREYŞİ FARŞİVALA:  "İNSANLAR BİZE BÖLÜCÜ YASA KONUSUNDA DAHA NE KADAR SESSİZ KALMAYI PLANLADIĞIMIZI SORUYORDU"

Ankara, 24 Ocak 20 : Hindistan'da 80 Müslüman politikacı, ülkede protestolara yol açan Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği "Dini zemin üzerine yapılan ayrıştırıcı bir hüküm" şeklinde nitelendirerek iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) istifa etti. 

Hint yerel basınındaki haberlere göre, MadyaPradeş eyaletinde 80 Müslüman politikacı, yasadaki değişikliği protesto ederek BJP'den istifa ettiklerini açıkladı. 

İstifa eden siyasetçilerden RajikKureyşiFarşivala, yasa değişikliğinin ardından Müslümanların etkinliklerine katılmanın kendileri için gittikçe zorlaştığını dile getirdi. 

İnsanların kendilerine "lanet ettiğini" belirten Farşivala, "İnsanlar bize bölücü yasa konusunda daha ne kadar sessiz kalmayı planladığımızı soruyordu." dedi.

Farşivala, herhangi bir toplumdan baskı gören mültecilerin Hindistan vatandaşlığı elde edebilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belirli bir kişi için sadece din temelinde onun 'davetsiz misafir' veya 'terörist' olduğuna karar veremezsiniz." diye konuştu.

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İstifa eden politikacılar, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği, "Dini zemin üzerine yapılan ayrıştırıcı bir hüküm" şeklinde nitelendirdi.

Geçen hafta, benzer gerekçelerle BJP'den yaklaşık 50 Müslüman üye istifa etmişti. 

MÜSLÜMANLAR, YASA KAPSAMININ DIŞINDA KALIYOR

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u UttarPradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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