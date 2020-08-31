Hindistan, Çin\'i Ladakh\'da

Srinagar, 31 Ağustos 20 (TAK): Hindistan, Çin'i Ladakh bölgesinde "provokatif" askeri eylemlerde bulunmakla suçladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ordusunun, cumartesi gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" kaydedildi.

Çin'in Pangong Gölü'nün güney kıyısındaki askeri faaliyeti karşısında Hint askerlerinin "mevzilerini güçlendirmek ve Çin'in mevcut koşulları tek taraflı değiştirme niyetlerini önlemek için önlemler aldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki ülke yerel komutanlarının "meselelerin çözümü" için bugün tartışmalı sınırda bir araya geldiği, Hindistan'ın diyaloğa bağlı, ancak "aynı zamanda toprak bütünlüğünü korumaya kararlı" olduğu vurgulandı.

Çin ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ



Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.İki ülke anlaşmazlığın barışçıl şekilde üstesinden gelinmesi için video konferans yoluyla görüşmeler yürütmüş, görüşmelerde gerilimin düşürülmesine ilişkin mutabakata varılmıştı.Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, 10 Temmuz'da, Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirmişti.Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, taraflar arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.(AA/AK/ŞEB)