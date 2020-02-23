Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor

Hindistan'da iki gün geçirecek Trump'ın dünyaca ünlü Agra şehrindeki Tac Mahal'e ziyarette bulunması ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Ahmedabad'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmesi planlanıyor.

Pazartesi, uçakla ABD'den, Gucerat eyaletinin başkenti Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'na gidecek Trump, buradan resmi açılışını yapacağı dünyanın en büyük kriket stadyumuna geçecek.

Başbakan Modi’nin memleketinde, havaalanından ABD Başkanı'nın 100 bin kişiye hitap edeceği Motera Stadyumu'na kadar Trump'ı 1 milyon kişinin selamlaması, konvoyunun geçeceği yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta ellerinde Hint ve Amerikan bayrakları ile yüz binlerce öğrencinin yan yana dizilmesi planlanıyor.

Yol üzerindeki kavşaklarda ise Hint kültürünü yansıtan 3 binin üzerinde dansçı performanslarını sergileyecek.

Ahmedabad yönetimi, stadyumdaki "Namaste Trump" etkinliğine katılacaklar için temiz içme suyu hizmeti gibi düzenlemeler yapıyor.

500 METRELİK DUVAR ÖRÜLDÜ

Konvoyun geçeceği yolda bulunan yaklaşık 800 ailenin yaşadığı gecekondu bölgesini gizlemek için inşa edilen 500 metre uzunluğundaki duvar, halk arasında endişeye yol açtı. Yetkililer, şehrin çeşitli bölgelerindeki gecekondularda yaşayan 45 aileden, yol kenarındaki alanları da boşaltmasını istedi.

Aktivistler, yıkılan kulübeleri ve inşa edilen duvarı, ülkedeki yoksulluğu gizleme girişimi olarak değerlendirirken, yetkililer, duvarın, güvenlik sebebiyle örüldüğünü öne sürüyor.

KÖPEKLER KAFESLERE ALINDI

Eyalette, hazırlıklar kapsamında sokak köpekleri kafeslere kondu.

ABD Başkanı'nın Ahmedabad'daki güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 12 bin personelin görev yapacağı belirtiliyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015'te Hindistan'a ziyareti sırasında yetkililer, 30 binin üzerinde sokak köpeğini sterilize etmiş, 16 binin üzerinde maymunu ise yakalayarak barınaklara göndermişti.

AGRA'DA DUVARLAR BOYANDI, TABELALAR YENİLENDİ

ABD Başkanı, Ahmedabad programının ardından Tac Mahal'i ziyaret etmek için Uttar Pradeş eyaletindeki Agra'ya geçecek.

Trump'ın Agra'daki havaalanından Tac Mahal'e gitmek için kullanacağı yol boyunca duvarlar boyandı ve süslendi.



Yetkililer, Trump'ın güzergahındaki esnaftan, yolun estetik görünmesi için tabelalarını kırmızıya boyamalarını ve Hintçe tabela kullanmalarını istedi.Tac Mahal'in hemen yanı başından akan Yamuna Nehri'nin kötü durumu sebebiyle Hint hükümeti, Trump'ı anıtın arkasında fotoğraf çektirdiğinde nehrin pis kokusundan uzak tutabilmek için Ganj Kanalı'ndan Yamuna'ya 14 bin litre su aktarıldı.Suyun, nehrin kokusunu gidereceği ve görüntüsünü iyileştireceği düşünülüyor.Sulama ve Su Kaynakları Departmanı Müdürü Dharmendra Singh Phogat, hafta içi yaptığı açıklamada, Ganj Kanalı'ndan 14 bin litre suyun, Yamuna Nehri’nin çevresel koşullarını iyileştirebilmek için salındığını bildirmişti. Phogat, salınan suyun 20 Şubat'ta Mathura'ya, 21 Şubat'ta öğleden sonra ise Agra'ya ulaşacağını kaydetmişti.Uzmanlar, böyle bir önlemin geçici bir çözüm olduğu değerlendirmesinde bulunarak, salınan suyun Mathura ve Agra'daki oksijen seviyesini artıracağını ancak nehir suyunun kalitesi üzerinde neredeyse hiç etkisi olmayacağını savunuyor.Bilim ve Çevre Merkezi, Kentsel Su Atık Yönetimi program yöneticisi Mahreen Matto, yaptığı açıklamada, alınan önlemin uzun vadeli bir çözüm olmadığını vurgulayarak, "Sorunu engellemiyorlar. Uygun kanalizasyon sistemi yok. Tüm evsel atıklar su kaynaklarına gidiyor." dedi.Matto, Ganj Nehri'ne milyon dolarlar harcanmasına rağmen sorunun çözülmediğini ifade ederek, "Sorunun kaynağına ulaşamıyoruz. Önleyici ve iyileştirici tedbirlere bakmamız gerekiyor." diye konuştu.Himalaya Dağları'ndaki Yamunotri Buzulu'ndan kaynağını alan Yamuna Nehri, Haryana ve Uttar Pradeş eyaletlerinin endüstriyel bölgelerinden geçiyor ve başkent Yeni Delhi'yi ikiye ayırıyor. Yamuna, dünyadaki en kirli nehirlerden biri olarak biliniyor.Agra'nın ardından başkent Yeni Delhi'ye geçecek Trump, burada Mahatma Gandi anısına inşa edilen Raj Ghat Anıtı'nı ziyaret edecek. Başkentte çeşitli temaslarda bulunacak ABD Başkanı'nın salı akşamı Hindistan'dan ayrılması öngörülüyor.Havacılık yetkilileri, Trump'ın ziyareti sebebiyle 60 yurt içi ve uluslararası uçuşun yeniden planlandığını bildirdi.Hindu BusinessLine'a göre, Hindistan, Trump'ın 2 günlük ziyareti için yaklaşık 1,3 milyar dolar harcayacak.