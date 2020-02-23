banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın başlayacak Hindistan'ı ilk resmi ziyaretinden önce ülkede hazırlıklar yapılıyor.

Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın başlayacak Hindistan'ı ilk resmi ziyaretinden önce ülkede hazırlıklar yapılıyor.

23 Şubat 2020 Pazar 11:55
Hindistan, Trump'ın ziyaretine hazırlanıyor
banner337

Hindistan'da iki gün geçirecek Trump'ın dünyaca ünlü Agra şehrindeki Tac Mahal'e ziyarette bulunması ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi Ahmedabad'da yaklaşık 100 bin kişiye hitap etmesi planlanıyor.
Pazartesi, uçakla ABD'den, Gucerat eyaletinin başkenti Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'na gidecek Trump, buradan resmi açılışını yapacağı dünyanın en büyük kriket stadyumuna geçecek.
Başbakan Modi’nin memleketinde, havaalanından ABD Başkanı'nın 100 bin kişiye hitap edeceği Motera Stadyumu'na kadar Trump'ı 1 milyon kişinin selamlaması, konvoyunun geçeceği yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta ellerinde Hint ve Amerikan bayrakları ile yüz binlerce öğrencinin yan yana dizilmesi planlanıyor.
Yol üzerindeki kavşaklarda ise Hint kültürünü yansıtan 3 binin üzerinde dansçı performanslarını sergileyecek.
Ahmedabad yönetimi, stadyumdaki "Namaste Trump" etkinliğine katılacaklar için temiz içme suyu hizmeti gibi düzenlemeler yapıyor.
500 METRELİK DUVAR ÖRÜLDÜ
Konvoyun geçeceği yolda bulunan yaklaşık 800 ailenin yaşadığı gecekondu bölgesini gizlemek için inşa edilen 500 metre uzunluğundaki duvar, halk arasında endişeye yol açtı. Yetkililer, şehrin çeşitli bölgelerindeki gecekondularda yaşayan 45 aileden, yol kenarındaki alanları da boşaltmasını istedi.
Aktivistler, yıkılan kulübeleri ve inşa edilen duvarı, ülkedeki yoksulluğu gizleme girişimi olarak değerlendirirken, yetkililer, duvarın, güvenlik sebebiyle örüldüğünü öne sürüyor.
KÖPEKLER KAFESLERE ALINDI
Eyalette, hazırlıklar kapsamında sokak köpekleri kafeslere kondu.
ABD Başkanı'nın Ahmedabad'daki güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 12 bin personelin görev yapacağı belirtiliyor.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015'te Hindistan'a ziyareti sırasında yetkililer, 30 binin üzerinde sokak köpeğini sterilize etmiş, 16 binin üzerinde maymunu ise yakalayarak barınaklara göndermişti.
AGRA'DA DUVARLAR BOYANDI, TABELALAR YENİLENDİ
ABD Başkanı, Ahmedabad programının ardından Tac Mahal'i ziyaret etmek için Uttar Pradeş eyaletindeki Agra'ya geçecek.
Trump'ın Agra'daki havaalanından Tac Mahal'e gitmek için kullanacağı yol boyunca duvarlar boyandı ve süslendi. 

banner317
Yetkililer, Trump'ın güzergahındaki esnaftan, yolun estetik görünmesi için tabelalarını kırmızıya boyamalarını ve Hintçe tabela kullanmalarını istedi.
YAMUNA NEHRİ'NE TEMİZ SU AKTARILDI
Tac Mahal'in hemen yanı başından akan Yamuna Nehri'nin kötü durumu sebebiyle Hint hükümeti, Trump'ı anıtın arkasında fotoğraf çektirdiğinde nehrin pis kokusundan uzak tutabilmek için Ganj Kanalı'ndan Yamuna'ya 14 bin litre su aktarıldı.
Suyun, nehrin kokusunu gidereceği ve görüntüsünü iyileştireceği düşünülüyor.
Sulama ve Su Kaynakları Departmanı Müdürü Dharmendra Singh Phogat, hafta içi yaptığı açıklamada, Ganj Kanalı'ndan 14 bin litre suyun, Yamuna Nehri’nin çevresel koşullarını iyileştirebilmek için salındığını bildirmişti. Phogat, salınan suyun 20 Şubat'ta Mathura'ya, 21 Şubat'ta öğleden sonra ise Agra'ya ulaşacağını kaydetmişti.
Uzmanlar, böyle bir önlemin geçici bir çözüm olduğu değerlendirmesinde bulunarak, salınan suyun Mathura ve Agra'daki oksijen seviyesini artıracağını ancak nehir suyunun kalitesi üzerinde neredeyse hiç etkisi olmayacağını savunuyor.
Bilim ve Çevre Merkezi, Kentsel Su Atık Yönetimi program yöneticisi Mahreen Matto, yaptığı açıklamada, alınan önlemin uzun vadeli bir çözüm olmadığını vurgulayarak, "Sorunu engellemiyorlar. Uygun kanalizasyon sistemi yok. Tüm evsel atıklar su kaynaklarına gidiyor." dedi.
Matto, Ganj Nehri'ne milyon dolarlar harcanmasına rağmen sorunun çözülmediğini ifade ederek, "Sorunun kaynağına ulaşamıyoruz. Önleyici ve iyileştirici tedbirlere bakmamız gerekiyor." diye konuştu.
Himalaya Dağları'ndaki Yamunotri Buzulu'ndan kaynağını alan Yamuna Nehri, Haryana ve Uttar Pradeş eyaletlerinin endüstriyel bölgelerinden geçiyor ve başkent Yeni Delhi'yi ikiye ayırıyor. Yamuna, dünyadaki en kirli nehirlerden biri olarak biliniyor.
TRUMP'IN ZİYARETİ İÇİN 1,3 MİLYAR DOLAR HARCANACAK
Agra'nın ardından başkent Yeni Delhi'ye geçecek Trump, burada Mahatma Gandi anısına inşa edilen Raj Ghat Anıtı'nı ziyaret edecek. Başkentte çeşitli temaslarda bulunacak ABD Başkanı'nın salı akşamı Hindistan'dan ayrılması öngörülüyor. 
Havacılık yetkilileri, Trump'ın ziyareti sebebiyle 60 yurt içi ve uluslararası uçuşun yeniden planlandığını bildirdi.
Hindu BusinessLine'a göre, Hindistan, Trump'ın 2 günlük ziyareti için yaklaşık 1,3 milyar dolar harcayacak.

 

banner335
Son Güncelleme: 23.02.2020 15:19
Anahtar Kelimeler:
Trump Hindistan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem…
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem…
Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun
Libya'da seferberlik çağrısı: Hafter'e karşı hazırlıklı olun
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Çin'de koronavirüs tehdidi büyüyor: 2 bin 444 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs tehdidi büyüyor: 2 bin 444 kişi hayatını kaybetti
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
BAE'de 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Kamboçya: Biri 98, Diğeri 101 Yaşındaki İki Kızkardeş 47 Yıl Sonra Tekrar Buluştu
Kamboçya: Biri 98, Diğeri 101 Yaşındaki İki Kızkardeş 47 Yıl Sonra Tekrar Buluştu
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Irak'ta Sadr'dan, Yeni Kabinenin Meclisten Geçmemesi Halinde Gösteri Uyarısı
Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir
Çin’de ortaya çıkan yeni koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne ulaşabilir
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı
İran'da 10 Kişide Daha Koronavirüs Tespit Edildi Ve Ölü Sayısı 5'e Çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim