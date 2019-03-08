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Hindistan, Rusya'dan yeni bir nükleer denizaltı kiralalayacak

Hindistan, Rusya'dan yeni bir nükleer denizaltı kiralalayacak

08 Mart 2019 Cuma 16:47
Hindistan, Rusya'dan yeni bir nükleer denizaltı kiralalayacak

Hindistan'ın Rusya ile yeni bir nükleer saldırı denizaltı kiralamak için 3 milyar dolara anlaşmaya vardığı bildirildi.

"Chakra III" adı verilecek denizaltının en erken 2025'te Hindistan sularında olması ve en az 10 yıl Hindistan donanmasına hizmet etmesi öngörülüyor.

Akula sınıfı Rus denizaltısının, Hint sistemlerine uyumlu olacağı ifade edilirken, Hindistan ile Rusya arasında gelecek yıl kontratı sona erecek "Chakra II"nin kira süresinin uzatılması için görüşmeler yapıldığı da kaydedildi.

"Chakra III"ün 530 metre derinliğe inebileceği, 30 deniz mili hızla dalış yapabileceği ve 73 kişilik mürettebat taşıyabileceği belirtildi.

Denizaltının ayrıca Rus yapımı Tip 65 ve Tip 53 torpidolarını ateşlemek için dört 650 milimetrelik ve dört 533 milimetrelik fırlatma düzeneği bulunuyor.

Hindistan’ın önemli bir silah tedarikçisi olan Rusya, bu ülkeye 5,2 milyar dolar değerinde S-300 hava savunma sistemi satılması konusunda ekim ayında anlaşmaya varmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan RusyaHindistan Denizaltı
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