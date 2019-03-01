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Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun

Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun

01 Mart 2019 Cuma 10:37
Hindistan, Pakistan'ın elindeki savaş pilotunun iade edilme kararından memnun

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın gözaltında tutulan Hindistanlı pilot Abhinandan Vartha'nın Pakistan güvenlik güçlerinin elinde olduğunu ve ülkesine iade edileceğini açıklaması ardından Hindistan gelişmeden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Keşmir üzerinde çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu, Wagah sınırında cuma günü öğleden sonra Hintli yetkililere teslim edilecek. Başbakan İmran Han bunu bir 'barış jesti' olarak duyurdu.

Bu adımın iki nükleer güç arasında uzun zamandır yaşanan en büyük gerilimi azaltması bekleniyor ancak Yeni Delhi, tansiyonun düşmesi için herhangi bir adım atılacağı konusunda bir sinyal vermiş değil. Hindistan gelişmelere ilişkin yeni açıklamaların ancak pilotun ellerine geçmesinin ardından yapılacağını belirtiyor.

Arabulucuk teklifleri
Pakistan'da Hİndistan'a karşı sokak protestoları devam ederken her iki taraf da diğerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. ABD, Rusya ve Suudi Arabistan iki ülke arasında aracı olmak için teklifte bulundu fakat bu tekliflere henüz olumlu yanıt verilmedi.

İki ülke arasında tansiyon, bir intihar saldırısında 40 Hİntli polisin hayatını kaybetmesiyle başladı. Hindistan buna karşılık olarak saldırıyı üstelenen grubun Pakistan'daki eğitim kamplarını vurdu ve bu sırada bir Hint savaş uçağı Pakistan tarafından düşürüldü.

Keşmir bölgesi iki ülke arasında 1947'den bu yana bölünmüş ve ihtilaflı bir alan olarak ilişkilerin en hassas noktasını oluşturuyor. Daha önce yaşanan üç savaşın ikisi bu bölge nedeniyle çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan
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