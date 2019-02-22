Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde yaşanan silahlı saldırının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanıyor. Hindistan'ın Ulaşım ve Su Kaynakları Bakanı Nitin Gadkari, Pakistan’a giden nehir sularını ve akarsu yollarını kısıtlamayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Gadkari Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Pakistan’a akan su yollarını durdurma kararı aldı." dedi. Mesajının devamında Hindu Bakan, "Doğu nehirlerinden gelen suyun yönünü değiştireceğiz ve bu suları Cammu Keşmir ve Pencap’taki halka tedarik edeceğiz." diye ekledi.

Gadkari bu açıklamasını, Keşmir bölgesinde paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısının ardından yaptı.

Yetkililer Gadkari’nin su yollarını kesme açıklamasının Başbakan Narendra Modi’nin kararlarını yansıttığını belirtti.

Indus nehrinin sularının ve akarsu yollarından iki ülkeye sağlanan su paylaşımı, 1960’da yapılan Indus Suyu Anlaşması ile düzenleniyor.

Hindistan’ın üst düzey generallerinden Kanwal Jeet Singh Dhillon, Pakistan’ın Servislerarası İstihbarat (ISI) birimini14 Şubat'taki bombalı saldırıyı düzenleyenlerin arkasında olmakla suçladı. İslamabad yönetimi ise kendileri ile saldırı arasında bağ kurulmasını reddetti.

Pakistan Başbakanı Imran Han Keşmir’deki intihar saldırısının araştırılması için çağrı yaptı. Diğer yandan Hindistan’ın saldırısı durumunda ülkenin askeri güçlerinin karşı hamle yapacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, 14 Şubat'ta düzenlenen saldırıyı, Keşmir'de ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı.