Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103270
ALTIN
227.272
DOLAR
5.3222
STERLİN
6.9269
EURO
6.0387
Türkiye'de aranan kişi KKTC'de hırsızlıktan yakalandı
TÜRKİYE'DE ARANAN KİŞİ KKTC'DE HIRSIZLIKTAN...
İşyerine son kazık
İŞYERİNİ SOYDULAR
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
TACİZCİ 4 YIL HAPİS YATACAK
Bu yolda traktör bile zor gider
BU YOLDA TRAKTÖR BİLE ZOR GİDER
banner282
Flaş Haber
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Kapat

Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak

Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak

22 Şubat 2019 Cuma 08:03
Hindistan Pakistan'a giden akarsu yollarını kısıtlayacak

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde yaşanan silahlı saldırının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanıyor. Hindistan'ın Ulaşım ve Su Kaynakları Bakanı Nitin Gadkari, Pakistan’a giden nehir sularını ve akarsu yollarını kısıtlamayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Gadkari Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz Pakistan’a akan su yollarını durdurma kararı aldı." dedi. Mesajının devamında Hindu Bakan, "Doğu nehirlerinden gelen suyun yönünü değiştireceğiz ve bu suları Cammu Keşmir ve Pencap’taki halka tedarik edeceğiz." diye ekledi.

Gadkari bu açıklamasını, Keşmir bölgesinde paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan ve 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan intihar saldırısının ardından yaptı.

Yetkililer Gadkari’nin su yollarını kesme açıklamasının Başbakan Narendra Modi’nin kararlarını yansıttığını belirtti.

Indus nehrinin sularının ve akarsu yollarından iki ülkeye sağlanan su paylaşımı, 1960’da yapılan Indus Suyu Anlaşması ile düzenleniyor.

Hindistan’ın üst düzey generallerinden Kanwal Jeet Singh Dhillon, Pakistan’ın Servislerarası İstihbarat (ISI) birimini14 Şubat'taki bombalı saldırıyı düzenleyenlerin arkasında olmakla suçladı. İslamabad yönetimi ise kendileri ile saldırı arasında bağ kurulmasını reddetti.

Pakistan Başbakanı Imran Han Keşmir’deki intihar saldırısının araştırılması için çağrı yaptı. Diğer yandan Hindistan’ın saldırısı durumunda ülkenin askeri güçlerinin karşı hamle yapacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, 14 Şubat'ta düzenlenen saldırıyı, Keşmir'de ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik tehdit ve şiddet eylemlerine gerekçe olarak kullanmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Keşmir Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti
Cepten ilk 'alo'nun üzerinden 25 yıl geçti
3 çocuğuyla birlikte yeni eve taşınan kadın, yatak odasında ev sahibinin tacizine uğradı
3 çocuğuyla birlikte yeni eve taşınan kadın, yatak odasında ev sahibinin tacizine uğradı
11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi
11 Venezuelalı diplomat saf değiştirdi
IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?
IŞİD’ın 'Fransız beyni' Suriye'deki hava saldırısında öldürüldü mü?
İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde
İsrail'in Ay'a gönderdiği insansız uzay aracı Dünya yörüngesinde
Para verip kendini dövdürten siyahi eşcinsel oyuncuya adaleti yanıltmaktan 100 bin dolar ceza
Para verip kendini dövdürten siyahi eşcinsel oyuncuya adaleti yanıltmaktan 100 bin dolar ceza
Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak
Erdoğan-Trump görüşmesi; Suriye'de 200 ABD askeri kalacak
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü
Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Ölen ve yaralananlar var
Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı: Ölen ve yaralananlar var
Maduro Brezilya sınırını kapattı
Maduro Brezilya sınırını kapattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim