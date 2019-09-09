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Hindistan Kayıp Ay Modülünü Buldu

CHANDRAYAAN-2 UYDUSU, İNİŞ SIRASINDA YÜZEYE 2,1 KİLOMETRE KALA SİNYAL BAĞLANTISI KESİLEN VİKRAM MODÜLÜNÜN YERİNİ TESPİT ETTİ

Hindistan Kayıp Ay Modülünü Buldu

CHANDRAYAAN-2 UYDUSU, İNİŞ SIRASINDA YÜZEYE 2,1 KİLOMETRE KALA SİNYAL BAĞLANTISI KESİLEN VİKRAM MODÜLÜNÜN YERİNİ TESPİT ETTİ

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
Hindistan Kayıp Ay Modülünü Buldu

CHANDRAYAAN-2 UYDUSU, İNİŞ SIRASINDA YÜZEYE 2,1 KİLOMETRE KALA SİNYAL BAĞLANTISI KESİLEN VİKRAM MODÜLÜNÜN YERİNİ TESPİT ETTİ
Ankara, 9 Eylül 19 : Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracı, Ay yüzeyine iniş sırasında sinyal irtibatı kesilen kayıp Vikrammodülünü buldu.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) Başkanı KailasavadivooSivan, Chandrayaan-2'nin Ay yörüngesindeki uydusunun, 6 Eylül'de iniş sırasında yüzeye 2,1 kilometre kala sinyal irtibatı kesilen Vikram'ın yerini tespit ettiğini duyurdu.
Sivan halen modül ile sinyal irtibatını yeniden kuramaya çalıştıklarını belirtti.
İçinde "Pragyan" adı verilen bir  gezginci yüzey aracını da taşıyan Vikram modülü, uydu ile Chandrayaan-2 keşif görevinin en önemli bileşenini oluşturuyordu.
ISRO uzmanları, modülün irtibatı kaybetmesinin ardından Ay yüzeyine çarparak parçalanmış olabileceğinden endişe ediyordu.

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Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilmesi ve 100 milyon ton su içerdiği tahmin edilen kraterde inceleme yapması planlanıyordu.
Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi. İniş başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.
Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da uzaya fırlatılmıştı.
Hindistan "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermişti.
2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022'ye kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 09.09.2019 15:22
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