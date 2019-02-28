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Hindistan kapatılan havaalanlarını yeniden açtı

Hindistan kapatılan havaalanlarını yeniden açtı

28 Şubat 2019 Perşembe 07:36
Hindistan kapatılan havaalanlarını yeniden açtı

Hindistan, Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattı.

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sivil uçuşlara kapatılan 9 havaalanında yeniden faaliyete geçildiği bildirildi.

Hindistan Havaalanı İdaresi Başkanı Guruprasad Mohapatra, 9 havaalanındaki kapatma kararının kaldırıldığını açıkladı.

Hindistan Havaalanı İdaresi, dün, Srinagar, Cammu, Leh, Pathankot, Amritsar, Shimla, Kangra, Kullu Manali, Pithoragarh havaalanlarının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da taraflara itidal telkin etmişti.

Son Güncelleme: 28.02.2019 10:54
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Havaalanları
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