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Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsünden bir çocuk öldü, yüzlerce kişi karantinaya alındı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle bir çocuğun hayatına kaybetmesi üzerine temaslılara karantina uygulanmasına karar verildi.

07 Eylül 2021 Salı 13:45
Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsünden bir çocuk öldü, yüzlerce kişi karantinaya alındı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle bir çocuğun hayatına kaybetmesi üzerine temaslılara karantina uygulanmasına karar verildi.
Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının oldukça yüksek seyrettiği Kerala'da sağlık yetkilileri, Nipah'ın uzun bir aradan sonra ilk kez Kozhikode kentinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunda görülmesinin ardından olası bir salgına karşı harekete geçti.
Nipah teşhisiyle hastaneye kaldırılan çocuk pazar günü hayatını kaybetti.
Keralalı sağlık yetkilileri, çocukla teması olan kişilerin tespiti için çalışmalar yapıldığını ve yüzlerce kişinin karantinaya alındığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Veena George, temaslılardan 48'inin hastanede müşahede altında olduğunu söyledi.
George, bu kişilerden 8'ine yapılan Nipah testinin negatif çıktığını açıkladı.
Negatif sonuçlar nedeniyle büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirten George, daha fazla kişiye test yapılacağını dile getirdi.
Bu arada sağlık yetkilileri, kapı kapı gezerek temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürecek.
Öte yandan Kerala, günlük Kovid-19 vakalarında başı çeken eyaletlerden biri.

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Ülkede dün kaydedilen 38 bin 948 yeni Kovid-19 vakasının 19 bin 688'i Kerala'da saptandı.
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.
Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.
Ulusal Viroloji Enstitüsünden (NIV) Haziran 2018'de yapılan açıklamada, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı insanların meyve yemekten korkmalarını gerektirecek herhangi bir sebebin olmadığı bildirilmişti.
Açıklamada, Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü ancak meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı, çoğalabilmeleri için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verilmiş ve halka her olasılığa karşı bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış haldeki meyvelerden tedbiren uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.
Sağlık uzmanlarının, virüsün ölüm oranının yüzde 40 ila 75 olduğunu tahmin ettiği Nipah'ın aşısı ve bilinen bir tedavisi bulunmuyor.
Kerala'da Mayıs 2018'de ortaya çıkan salgında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 1407 kişi karantinaya alınmıştı.
Salgının, Temmuz 2018'te bölgede tamamen sona erdiği duyurulmuştu.
 

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Son Güncelleme: 07.09.2021 14:23
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