banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Tatar Parti Başkanları ile görüşmeleri tamamladı
Görüşmelerden sonuç çıkmadı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
AB Komisyonu Türkiye'yi uyardı
Saner görevlerinden ayrılıyor
Saner görevlerinden ayrılıyor
banner376

Hindistan'ın güney ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyi ve güneyindeki iki eyalette şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

21 Ekim 2021 Perşembe 07:05
Hindistan'ın güney ve kuzeyindeki sel felaketinde 85 kişi öldü

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaleti ve güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can ve mal kayıpları oldu, birçok kişiden de haber alınamıyor.

Uttarakhand Afet Yönetimi Bakanı S A Murugeshan, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Murugeshan, ekiplerin sel nedeniyle yıkılan binaların enkazında gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yaptığını söyledi.

Felaketten etkilenen bölgelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Murugeshan, selde kaybolan 11 kişinin arandığını ifade etti.

Murugeshan, eyaletteki ölümlerin çoğunun, selin yapıları yıkması sebebiyle 28 kişinin hayatını kaybettiği Nainital kentinden olduğunu dile getirdi.

Ülke medyasındaki haberlerde de dağlık Uttarakhand'da yağışların 18 Ekim'den bu yana devam ettiği belirtildi.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelan, yolların kapanmasına, köprülerin yıkılmasına ve birçok yapının sürüklenmesine neden oldu.

Eyaletteki felaket nedeniyle en az 2 bin paramiliter birlik ve sivil polis görevlendirildi.

banner341
Diğer yandan Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD), Uttarakhand'da yağışların bugün azalacağı ancak ülkenin kuzeydoğu ve güney bölgelerinde şiddetlenebileceği uyarısında bulundu.

Uttarakhand'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde şubatta yaklaşık 200 kişi, 2013'te de 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

KERALA'DA 39 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaleti de yağışlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Keralalı yetkililer, son günlerde etkisini sürdüren şiddetli yağışlara bağlı afet ve kazalar nedeniyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, selde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

10 binin üzerinde Keralalının tahliye edilerek güvenli yerlerdeki kamplara yerleştirildiği eyalette, tarım arazileri su altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, Kerala'daki yağışların süreceği uyarısında bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 20.10.2021 20:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Çin'de doğal gaz patlaması: 3 ölü, 30'dan fazla yaralı
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Avustralya’da büyük süpermarketler çalışanlarına aşı zorunluluğu
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
Nepal'de sel ve heyelan: 77 kişi öldü
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
DSÖ salgının 2022'de de devam edeceği uyarısında bulundu
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
Uganda'da şiddetli yağış: 1 milyon kişi etkilendi
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonu'na dava açacak
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
California’da kuraklık: Acil durum ilan edildi
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
Avustralya küresel ısınmayla mücadelede gelişmiş ülkeler arasında son sırada
AB liderleri bugün biraraya gelecek
AB liderleri bugün biraraya gelecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim